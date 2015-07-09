رؤساء تحرير الصحف يتوافدون على نقابة الصحفيين لمناقشة قانون الإرهاب

وصل، منذ قليل، الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، وعلاء العطار رئيس تحرير جريدة الأهرام العربى، ووائل لطفى رئيس تحرير جريدة الصباح، وجمال بخيت، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، وإبراهيم عارف رئيس تحرير جريدة البيان، ومحمد الباز رئيس التحرير التنفيذى لـ"البوابة نيوز"، إلى مقر نقابة الصحفيين.

وذلك للمشاركة فى الاجتماع الذى يعقده مجلس النقابة برئاسة النقيب يحيى قلاش، مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، لمناقشة النصوص المتعلقة بالصحافة فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد.