أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تهالك سور محطة قطار أبو قير يهدد أرواح تلاميذ 3 مدارس بالإسكندرية

Google+ Print
كارثة جديدة تهدد أرواح تلاميذ الإسكندرية بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، حيث تهالك سور محطة قطار أبى قير أمام مجمع لـ3 مدارس وهى مدرسة صلاح الدين الدسوقى، ومدرسة على بن أبى طالب ومدرسة على المصرى .

وأدى تهالك أجزاء من سور السكة الحديد المواجهة للمدارس إلى تحرك السور، وقامت هيئة السكة الحديد بوضع مساند خشبية لا تتناسب مع قوة حركة السور مما ينذر بكارثة.

وقال عادل حجازى، عضو مجلس أمناء مدرسة الشهيد صلاح الدسوقى الابتدائية، لليوم السابع، إن حركة السور متزحزحا تجاه نهر الطريق تعنى انخفاض مستوى قضبان السكة الحديد بسبب نقص كمية الرمل تحت القضبان ويعنى هذا احتمال سقوط القطار نفسه مع مرور فترة من الزمن فى الشارع أثناء السير، ويعنى هذا احتمال إصابة العشرات وربما المئات فى حالة حدوث ذلك فى توقيت تواجد تلاميذ المدارس .

وأشار "حجازى" إلى أن الشارع الرئيسى يحتاج لافتات مرورية مكتوب عليها "مدرسة هدى السرعة" ومطبات صناعية وسبق وقوع طريق قتل فيها عدد من الأطفال خاصة وأن هناك مدرستين متجاورتين وهما صلاح الدين الدسوقى الابتدائية التجريبية وعلى بن أبى طالب الإعدادية .

أما الشارع الجانبى البديل فهو يحتاج إلى صيانة من قبل الصرف الصحى خاصة البديل الآمن لدخول وخروج التلاميذ لمدرستهم وطالب بسرعة تدخل المسئولين لإصلاح السور بشكل يتناسب مع خطورة الموقف وحفاظا على أرواح التلاميذ .

تهالك جزء من السور -اليوم السابع -7 -2015
>

تهالك جزء من السور

تحرك السور إلى نهر الطريق -اليوم السابع -7 -2015
>

تحرك السور إلى نهر الطريق

مساند خشبية لا تتناسب وقوة السور -اليوم السابع -7 -2015
>

مساند خشبية لا تتناسب وقوة السور

هبوط قد يؤدى إلى انقلاب القطار -اليوم السابع -7 -2015
>

هبوط قد يؤدى إلى انقلاب القطار


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟