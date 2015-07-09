أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أسباب الشعور بالضعف مع نهاية رمضان

Google+ Print
تعرف على أسباب الشعور بالضعف مع نهاية رمضان تعرف على أسباب الشعور بالضعف مع نهاية رمضان
ونحن على مشارف نهايات شهر رمضان الكريم، قد يصاب البعض بحالة غير مفسرة من الهزلان والضعف العام بعد أيام متتالية من صيام متواصل.

يفسر تلك الحالة الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر ، موضحا أن الصيام المتواصل لا يسبب الإعياء أو الشعور بالضعف العام إلا لبعض المرضى أصحاب بعض الأمراض المزمنة.

وأكد أن النظام الغذائى غير الصحى الذى اتبعه الصائم طوال رمضان يدفع فاتورته فى الأيام الأخيرة منه، ليعانى من هزلان وأعراض مرضية كالدوخة والدوار والشحوب والضعف العام وضعف البنية أو السمنة المفرطة.

وعدد استشارى الباطنة بعض أسباب الإصابة بالضعف العام فى نهاية الشهر الكريم، مرجعا إياها إلى خلل مستوى السكر فى الدم سواء لمرضى السكر أو الأصحاء بسبب تناول كميات كبيرة من الحلويات خلاله، وضعف وقلة الحركة، كما أن البعض يعانى خلل فى مستوى ضغط الدم، بسبب كمية الأملاح التى تناولوها على أيام متتالية، بجانب ضعف ترطيبهم للجسم بالمياه والسوائل المفيدة طوال رمضان.

وأكد عيسى أن الخلل فى ضبط الكميات ونوعيات العناصر التى يحتاجها الجسم من دهون وكربوهيدرات وفيتامينات وهذا الاضطراب فى إمداد الجسم بها، سبب فى الشعور بالدوخة والهزلان مع نهاية رمضان، ولذا ينصح بضرورة أن يتدارك الصائم خطأه ويبدأ فى التركيز على الطعام الصحى والمفيد ويرطب جسمه بالمياه والعناصر الناقصة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365