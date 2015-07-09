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ضبط مسجلين خطر بـ 277 قرصا مخدرا بحى العرب ببورسعيد

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ضبط مسجلين خطر بـ 277 قرصا مخدرا بحى العرب ببورسعيد ضبط مسجلين خطر بـ 277 قرصا مخدرا بحى العرب ببورسعيد
تمكنت مباحث قسم شرطة العرب من ضبط مسجلين خطر بحوزتهما مخدرات، فتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق .

أكدت تحريات النقيب هانى رشوان رئيس مباحث قسم شرطة العرب بقيام كلا من " ه . إ .ع " و "أ . ح. ع " مسجلين خطر ببيع المخدرات، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما حال محاولتهما ترويج الأقراص المخدرة على عملائهما بمنطقة ارض العرب وبحوزتهما 277 قرص مخدر بقصد الإتجار ومبلغ مالى من متحصلات البيع، فتحرر المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهما .

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