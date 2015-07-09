مصادر: الرئيس السيسى يقر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أقر، اليوم الخميس، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تقسم مصر 205 دائرة للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم.

وكان مجلس الوزراء رفع قانون تقسيم الدوائر للرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيدا لإقراره، وذلك بعد استلامه من مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت التقرير فور وصوله من مجلس الدولة لعرضه على رئيس الجمهورية تمهيدا لإصداره، وذلك فى إطار الحرص على تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

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