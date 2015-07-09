أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: الرئيس السيسى يقر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

Google+ Print
مصادر: الرئيس السيسى يقر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مصادر: الرئيس السيسى يقر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أقر، اليوم الخميس، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تقسم 205 دائرة للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم.

وكان مجلس الوزراء رفع قانون تقسيم الدوائر للرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيدا لإقراره، وذلك بعد استلامه من مجلس الدولة، مشيرا إلى أن رفعت التقرير فور وصوله من مجلس الدولة لعرضه على رئيس الجمهورية تمهيدا لإصداره، وذلك فى إطار الحرص على تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

موضوعات متعلقة..


>

ننشر مشروعات قوانين الانتخابات قبل رفعها للرئيس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر