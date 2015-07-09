شابان يبلغان عن عزم فلسطينى تفجير فندق بعد فشلهما فى النصب عليه بمدينة نصر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والاثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة من ضبط شابين مصريين لقيامهم بالإبلاغ عن متفجرات وإرهابيين داخل أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر لفشلهم فى عملية نصب داخل ذات الفندق.

كان تلقى اللواء علاء السباعى مدير مباحث الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار من أحد الفنادق الخمس نجوم الشهيرة بمدينة نصر عن تلقيهم اتصال من مجهول يفيد قيام احد الاشخاص فلسطينى الجنسية بتفجير الفندق.

تم تشكيل فريق بحث وكلف المقدم ادهم عامر والمقدم هانى شعبان بالتوجه للفندق بصحبة قوات الدفاع المدنى وخبراء المفرقعات لفحص البلاغ، بعدها وصلت قوات الحماية المدنية والمفرقعات ورجال شرطة السياحة، وتم تمشيط الفندق والفنادق المجاوره ولم يتم العثور على اى متفجرات او مواد قابلة للتفجير.

وبفحص اسم الشخص الفلسطينى الذى تم الابلاغ عنه تبين مغادرته الفندق قبل البلاغ بيومين، الأمر الذى اصبح محيرا لرجال شرطة السياحة، وهو ما أدى إلى تكليف اللواء علاء السباعى للمقدم وليد بدر بفحص الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الفندق والوصول إلى المبلغ، وبالفعل تم التوصل إلى هوية المتصل وتحديد مكانه بالتجمع الخامس، وتمكن المقدم جاسر الزينى والمقدم وائل طه والنقيب محمد الفولى من ضبط المتهم الرئيسى "احمد م ا" الذى قام بالاتصال بالفندق وادعائه بوجود شخص فلسطينى سيقوم بتفجيره.

وبالكشف عليه جنائيا تبين انه متهم فى 8 قضايا نصب وسرقات مختلفة ومطلوب ضبطة ومحكوم عليه بـ3 سنوات سجن، وشخص اخر كان مساعدا للمتهم، وبمواجهتهما اعترفوا بالواقعة واضافا انهما كانا ينتويان النصب على شاب فلسطينى تعرفا عليه داخل احدى المراكز التجارية المجاوره للفندق الذى يقيم بداخلة الفلسطينى .

وأكد المتهمان أنهما اتفقا على تسهيل فتح حسابات واعتمادات بنكية بالخارج للشاب الفلسطينى حتى يتمكن من الحصول على قروض وحسابات بنكية مقابل 10 آلاف دولار للشابين المصريين، وبعد مرور عدة أيام تشكك الشاب الفلسطينى فى نية الشابين، وتبين انهما لا يمتلكان أى قدرات أو شركات تقوم بتلك الاجراءات البنكية، وغادرا الفندق الذى يقيم به الى فندق اخر، حتى لا يقوم بالتوصل اليه وهو ذات الكلام الذى اكده الشاب الفلسطينى بعد ان تمكنت الشرطة من احضارة من داخل احدى الفنادق.

تحرر محضرا بالواقعة، وارسل بالمتهم الى نيابة مدينة نصر للتحقيق.