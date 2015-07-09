وزير التعليم يعتمد نتيجة التاريخ للثانوية العامة بنسبة نجاح 86.7%

اعتمد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، نتيجة تقدير مادة التاريخ لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدورالأول (نظام حديث) للعام الدراسى الحالى 2014/2015.

وأكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة التاريخ (نظام حديث) بلغ عددهم (217156) طالبا وطالبة، وأسفرت النتيجة عن الآتى:

عدد الطلاب الناجحين (188338) طالبا وطالبة، والنسبة المئوية للنجاح (86.7%)

وأضاف سعد، فى تصريحات صحفية، أن النسبة المئوية للنجاح بمادة التاريخ (نظام حديث) للعام الدراسى الحالى 2014/2015 (الدور الأول) قد سجلت الآتى:

حصول عدد (4159) طالبا/ طالبة على الدرجة النهائية للمادة وذلك بنسبة تبلغ (2.21%) من إجمالى عدد الطلاب الممتحنين.

>حصول عدد (38115) طالبا/ طالبة على درجات تترواح ما بين (54) درجة إلى أقل من (60) درجة وذلك بنسبة تبلغ (20.2%) من إجمالى عدد الطلاب الممتحنين.

- حصول عدد (40336) طالبا/ طالبة على درجات تتراوح ما بين (48) درجة إلى (54) درجة وذلك بنسبة تبلغ (21.4%) من إجمالى عدد الطلاب الممتحنين.

- حصول عدد (34559) طالبا/ طالبة على درجات تتراوح ما بين (42) درجة إلى (48) درجة وذلك بنسبة تبلغ (18.3%) من إجمالى عدد الطلاب الممتحنين.

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