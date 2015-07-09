رئيس عام امتحانات الثانوية: السبت تحديد موعد إعلان النتيجة والأوائل

قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم سيعقد اجتماعا بعد غد السبت، بمقر الوزارة لتحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن الاجتماع يضم رؤساء كنترولات الثانوية العامة، لبحث آخر الأعمال بالكنترولات وما تم التوصل إليه، والمتبقى من مراجعة، موضحا أن الاجتماع أيضا يحدد موعد إعلان الأوائل واعتماد النتيجة بشكل نهائى.

وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة عقب انتهاء الاجتماع ستعلن عن المواعيد فى بيان رسمى يصدر عن الوزارة.