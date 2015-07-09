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الإفراط فى تناول الوجبات السريعة فى الحمل يشكل تذوق الطفل للنيكوتين

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الإفراط فى تناول الوجبات السريعة فى الحمل يشكل تذوق الطفل للنيكوتين الإفراط فى تناول الوجبات السريعة فى الحمل يشكل تذوق الطفل للنيكوتين
كشفت دراسة جديدة أن النظام الغذائى الذى تتبعه الأم خلال فترة الحمل يؤثر على حاسة تذوق طفلها.

وبحسب الدراسة، التى نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه إذا أفرطت السيدة الحامل فى تناول الوجبات السريعة، فيبدو أن ذلك الأمر يغير من الطريقة التى يعمل بهل عقل طفلها.

وأجرى فريق من الباحثين بجامعة روكفلر الأمريكية البحث على عينة من الفئران وقارنوا الفئران المراهقة التى تناولت أمهاتها طعاما غنيا بالدهون خلال فترة الحمل بحيوانات خضعت لنظام غذائى عادى وهى فى رحم أمهاتها.

وتم وضع الفئران فى أقفاص بها أزرار تفرز النيكوتين والكحول وتدربت على كيفية الضغط عليها، وبمراقبة هذه الحيوانات اتضح أنها خضعت لنظام غذائى غنى بالدهون قبل الولادة كانت متلهفة للحصول على جرعتها من النيكوتين واستمرت فى الضغط على هذه الأزرار بقوة بينما لم تقم بذلك الحيوانات الأخرى.

كما فضلت هذه الحيوانات الضغط للحصول على جرعة من النيكوتين والكحول معا أكثر من الحصول على النيكوتين فقط.

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مصر 365