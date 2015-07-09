إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب معاكسة فتاة القليوبية

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية برش خرطوش بسبب معاكسة فتاة بالخانكة القليوبية، تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر المحضر 15247 جنح مركز الخانكة لسنة 2015م.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سيطرت أجهزة الأمن على مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بناحية العكرشة دائرة مركز الخانكة، تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة.

وتبين لضباط المباحث حدوثها بين كل من طرف أول "أحمد ع" 24 سنة سائق مصاب برش خرطوش بالظهر والذراعين و"كارم م" 24سنة سائق، مصاب برش خرطوش بالظهر والذراعين، و"عاطف ع" 35 سنة مبيض محارة، مصاب برش خرطوش بالظهر والذراعين، و"إسلام ص" 26 سنة محاسب طرف ثان "حمزة ع" 53 سنة بائع وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وجركن بنزين وعدد 3 زجاجات مولوتوف، و"صباح م" 44 سنة ربة منزل و"سعاد ح" 22 سنة ربة منزل وذلك لقيام لأول والثانى بمعاكسة السابعة فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الخامس بإطلاق أعيرة نارية من السلاح المضبوط حوزته على أفراد الطرف الأول محدثاً ما بهم من إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل طرف على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.