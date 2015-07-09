أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

17 مسجدًا للاعتكاف فى رمضان بالإسماعيلية

Google+ Print
17 مسجدًا للاعتكاف فى رمضان بالإسماعيلية 17 مسجدًا للاعتكاف فى رمضان بالإسماعيلية
أعلن الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن المساجد المسموح الاعتكاف بها فى العشرة الأخيرة من شهر رمضان 17 مسجدًا على مستوى المحافظة والتى بدأ الاعتكاف بها أمس فى أولى ليالى العشرة الأواخر من شهر رمضان المعظم.

وأشار الخطيب إلى أن المساجد هى مسجد النادى الإسماعيلى، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد الشيخ زايد، ومسجد الصحابة شارع الغابة، ومسجد نور الإسلام بالبلابسة، ومسجد الرحمة أبو صوير، ومسجد نور الإسلام السبع آبار، ومسجد الهدى السلام أبو صوير، ومسجد الرحمة أبو جريش، ومسجد المسخوطة المحسمة، ومسجد رياض الصالحين شعيب، ومسجد الرحمن بالمنايف، ومسجد التوفيق بالمستقبل، ومسجد فجر الإسلام الواصفية، مسجد الهداية بالواصفية، ومسجد الرحمن بحى السلام، ومسجد الشيخ شريف التل الكبير.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365