17 مسجدًا للاعتكاف فى رمضان بالإسماعيلية

أعلن الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن المساجد المسموح الاعتكاف بها فى العشرة الأخيرة من شهر رمضان 17 مسجدًا على مستوى المحافظة والتى بدأ الاعتكاف بها أمس فى أولى ليالى العشرة الأواخر من شهر رمضان المعظم.

وأشار الخطيب إلى أن المساجد هى مسجد النادى الإسماعيلى، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد الشيخ زايد، ومسجد الصحابة شارع الغابة، ومسجد نور الإسلام بالبلابسة، ومسجد الرحمة أبو صوير، ومسجد نور الإسلام السبع آبار، ومسجد الهدى السلام أبو صوير، ومسجد الرحمة أبو جريش، ومسجد المسخوطة المحسمة، ومسجد رياض الصالحين شعيب، ومسجد الرحمن بالمنايف، ومسجد التوفيق بالمستقبل، ومسجد فجر الإسلام الواصفية، مسجد الهداية بالواصفية، ومسجد الرحمن بحى السلام، ومسجد الشيخ شريف التل الكبير.

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