اليوم.. بدء اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج

أكد الدكتور محروس محمود محروس، عميد كلية التربية الرياضية بسوهاج، أنه تبدأ اليوم الخميس اختبارات الطلاب للقبول بالكلية، فى ملاعب المدينة الجامعية للطالبات وحمام السباحة بالاستاد الرياضى بسوهاج، كما تم تحديد السبت 11 يوليو موعداً لاختبارات الطالبات، على أن يستكمل المتقدم باقى الاختبارات الطبية حتى يوم 21 يوليو.

وأضاف "محروس"، فى تصريحات صحفية، أن امتحانات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية تشمل اختبارات "القوام والبدنية والمهارية والسرعة والمرونة والرشاقة والتوافق والتحمل والقوى"، مؤكدا ألا يقل طول الطالب المتقدم عن 165 سم، والطالبات 155 سم بما يتناسب مع الوزن للذكور والإناث.

وأشار عميد كلية التربية الرياضية إلى أنه سوف يتم ترشيح 400 طالب وطالبة من المتقدمين بالقسمين العلمى والأدبى، منهم 250 للشعبة الأدبية، مقسمة إلى 150 من البنين و100 من البنات، وعدد 150 من الشعبة العلمية منهم 100 طالبا و50 طالبة.