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"الأعلى للجامعات" يجتمع لإقرار الأعداد المقبولة بالكليات.. الاثنين المقبل

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"الأعلى للجامعات" يجتمع لإقرار الأعداد المقبولة بالكليات.. الاثنين المقبل "الأعلى للجامعات" يجتمع لإقرار الأعداد المقبولة بالكليات.. الاثنين المقبل
يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدورى يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة الأعداد المقرر قبولها بالكليات على مستوى جامعات ، وإقرار القواعد النهائية لتنسيق العام الجديد، الذى من المقرر أن تبدأ أعماله بعد عيد الفطر مباشرة.

ويناقش المجلس، خلال اجتماعه المقرر بجامعة عين شمس، تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح التابعة للمجلس، التى يرأسها الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، حول تقييم منظومة التعليم المفتوح والمقترحات التى قدمها التقرير لإعادة هيكلة تلك المنظومة.

- ننشر تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح بـ"الأعلى للجامعات".. مقترح لإلغاء معادلة الشهادات وإنشاء كليات مجتمع جديدة.. عدم زيادة المقبولين عن 50%من طلاب الكلية النظاميين.. وتطبيق نظام الساعات المعتمدة

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