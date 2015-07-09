مصدر أمنى: شهيد بنى سويف أصيب بـ4 طلقات بالرأس أدت لاستشهاده

أكد مصدر بمديرية أمن بنى سويف، أن ضابط الشرطة محمد عصام سرور، الذى استشهد منذ قليل تعرض لإطلاق نيران كثيف من قبل مجهولين يستقلون دراجة بخارية، أصابته منها 4 طلقات بالجانب الأيسر من الرأس أدت إلى وفاته متأثرًا بإصابته قبل دخوله للعمليات بالمستشفى.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من مستشفى بنى سويف العام، بوصول ضابط شرطة يدعى محمد عصام سرور، جثة هامدة إثر تلقيه أعيرة نارية، أودت بحياته وانتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة، وجارٍ تمشيط المكان بحثًا عن الجناة.

ولقى النقيب شرطة محمد عصام سرور، معاون مباحث قسم شرطة بنى سويف، استشهاده منذ قليل على يد مجهولين، بجوار منزله خلف مدرسة خاتم المرسلين بمدينة بنى سويف، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف العام.