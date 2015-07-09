أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

منع الاعتكاف فى بعض المساجد فى العشر الأواخر من رمضان بالمغرب

Google+ Print
منع الاعتكاف فى بعض المساجد فى العشر الأواخر من رمضان بالمغرب منع الاعتكاف فى بعض المساجد فى العشر الأواخر من رمضان بالمغرب
منعت السلطات المغربية الاعتكاف فى بعض من المساجد خلال الايام العشر الاخيرة من رمضان، خاصة تلك التى يرتادها المنتمون لجماعة العدل والإحسان شبه المحظورة فى المملكة، مستعملة فى ذلك قوات الأمن، حسبما أفادت مصادر متطابقة.

وانتقد فتح الله أرسلان الناطق الرسمى باسم جماعة العدل والإحسان حسبما نشر الموقع الرسمى للجماعة ليلة الأربعاء الخميس منع مواطنين من الاعتكاف بالمساجد، موضحا ان "سلطات البلاد تمنع بالقوة بعض المواطنين من الاعتكاف فى تعد على حقوقهم".

وتعد جماعة العدل والإحسان من أكبر الجمعيات شبه المحظورة التى تضيق عليها السلطات المغربية وتلاحق أعضاءها وتمنع أنشطتها، وهى جمعية ذات طبيعة سياسية، معروفة بمعارضتها السلمية للنظام الملكى وتمثل بحسب المراقبين أكبر تيار إسلامى فى المغرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365