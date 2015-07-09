منع الاعتكاف فى بعض المساجد فى العشر الأواخر من رمضان بالمغرب

منعت السلطات المغربية الاعتكاف فى بعض من المساجد خلال الايام العشر الاخيرة من رمضان، خاصة تلك التى يرتادها المنتمون لجماعة العدل والإحسان شبه المحظورة فى المملكة، مستعملة فى ذلك قوات الأمن، حسبما أفادت مصادر متطابقة.

وانتقد فتح الله أرسلان الناطق الرسمى باسم جماعة العدل والإحسان حسبما نشر الموقع الرسمى للجماعة ليلة الأربعاء الخميس منع مواطنين من الاعتكاف بالمساجد، موضحا ان "سلطات البلاد تمنع بالقوة بعض المواطنين من الاعتكاف فى تعد على حقوقهم".

وتعد جماعة العدل والإحسان من أكبر الجمعيات شبه المحظورة التى تضيق عليها السلطات المغربية وتلاحق أعضاءها وتمنع أنشطتها، وهى جمعية ذات طبيعة سياسية، معروفة بمعارضتها السلمية للنظام الملكى وتمثل بحسب المراقبين أكبر تيار إسلامى فى المغرب.