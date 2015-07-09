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مصرع صاحب ورشة كاوتش جراء انفجار كمبروسر الهواء بالبحيرة

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مصرع صاحب ورشة كاوتش جراء انفجار كمبروسر الهواء بالبحيرة مصرع صاحب ورشة كاوتش جراء انفجار كمبروسر الهواء بالبحيرة
لقى صاحب ورشة كاوتش مصرعه بعد انفجار كمبروسر هواء بورشة تصليح كاوتشوك بناحية قرية الغيتة بأبو المطامير بالبحيرة.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أبوالمطاميربانفجار كمبروسر هواء بورشة تصليح كاوتشوك بناحية قرية الغيتة دائرة المركز.

انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انفجار كمبروسر هواء بالورشة المشار إليها ملك "عبد الرحمن جابر محمد" ومقيم الغيتة دائرة المركز، وأسفر الحادث عن وفاة مالك الورشة وتم نقله لمشرحة مستشفى أبوالمطامير العام، وبسؤال شقيقه "محمد جابر محمد" صاحب محل ومقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 5116/2015 إدارى المركز.

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