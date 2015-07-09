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استجابة لـ"اليوم السابع".. مدير أمن الشرقية يلتقى"عفاف" ويعد ببحث شكواها

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استجابة لـ"اليوم السابع".. مدير أمن الشرقية يلتقى"عفاف" ويعد ببحث شكواها استجابة لـ"اليوم السابع".. مدير أمن الشرقية يلتقى"عفاف" ويعد ببحث شكواها
استجابة لما نشر بموقع "اليوم السابع"، حول ارتداء سيدة ملابس الرجال وبيعها الفاكهة بالشرقية.. بل ورفضها الزواج بعد وفاة زوجها السعودى منذ 20 سنة لكى تربى ابنها، استقبل اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، المعلمة عفاف محمد عبد المنعم والتى تعانى من عدم قدرتها على استكمال الأوراق لاستخراج بطاقة الرقم القومى لنجلها "محمود".

كانت "عفاف"، قالت :" أعيش فى غرفة فوق السطح وأمنية حياتى استخراج بطاقة رقم قومى لنجلى"، ووعد مدير الأمن، "عفاف" بتسهيل العقبات لحصولها علي بطاقة الرقم القومى.

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>بالصور.. سيدة ترتدى ملابس الرجال وتبيع الفاكهة بالشرقية.. عفاف: رفضت الزواج بعد وفاة زوجى السعودى منذ 20 سنة لأربى ابنى.. وأعيش فى غرفة فوق السطح.. وأمنية حياتى استخراج بطاقة رقم قومى لنجلى

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