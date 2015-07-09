برامج ترفيهية ودورات تدريبية من نقابة المهندسين بالوادى الجديد لأعضائها

نظم فرع نقابة المهندسين بالوادى الجديد أمسية رمضانية لأعضاء النقابة وأسرهم بالمحافظة تحت شعار "رمضان يجمعنا"، وذلك بمقر النقابة بمدينة الخارجة والتى شارك فيها عدد كبير من المهندسين وأسرهم والتى تضمنت عدة فقرات فنية وترفيهية متنوعة بحضور المهندس عادل ربوح النقيب الفرعى بالوادى الجديد وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك فى إطار نشاط النقابة فى تنظيم برامج ترفيهية وثقافية للأعضاء وأسرهم.

وفى سياق متصل بدأت نقابة المهندسين بالوادى الجديد التسجيل فى برنامج الدورات التدريبية للغة الإنجليزية المدعمة من النقابة العامة بالقاهرة وبالتنسيق مع الجامعة الأمريكية التى ستمنح المهندسين شهادات اجتياز الدورة التدريبية، حيث أعلن فرع النقابة أن التسجيل يتم من خلال الحضور بفرع نقابة المهندسين بالخارجة أو الاتصال على أرقام المسئولين عن إجراءات التنظيم .