أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حفل إفطار جماعى لأكثر من 100 أسرة من الفقراء والأيتام بالعريش

Google+ Print
حفل إفطار جماعى لأكثر من 100 أسرة من الفقراء والأيتام بالعريش حفل إفطار جماعى لأكثر من 100 أسرة من الفقراء والأيتام بالعريش
نظمت مجموعة شباب الفيروز التابعة لمركز شباب العريش، حفل إفطار جماعى للأسر الفقيرة والأيتام، وذلك تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

حضر الحفل اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، واللواء جابر العربى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، ومصطفى الحوص رئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش، والإذاعى عادل رستم رئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش السابق، وبعض رموز مدينة العريش ومنظمات المجتمع المدنى، وأكثر من 100 أسرة من الفقراء والأيتام تضم نحو 600 فرد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365