حفل إفطار جماعى لأكثر من 100 أسرة من الفقراء والأيتام بالعريش

نظمت مجموعة شباب الفيروز التابعة لمركز شباب العريش، حفل إفطار جماعى للأسر الفقيرة والأيتام، وذلك تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

حضر الحفل اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، واللواء جابر العربى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، ومصطفى الحوص رئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش، والإذاعى عادل رستم رئيس مجلس إدارة مركز شباب العريش السابق، وبعض رموز مدينة العريش ومنظمات المجتمع المدنى، وأكثر من 100 أسرة من الفقراء والأيتام تضم نحو 600 فرد.

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