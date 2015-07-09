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70% من المدخنين بالولايات المتحدة يؤيدون رفع سن التدخين القانونى لـ21

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70% من المدخنين بالولايات المتحدة يؤيدون رفع سن التدخين القانونى لـ21 70% من المدخنين بالولايات المتحدة يؤيدون رفع سن التدخين القانونى لـ21
كشفت دراسة علمية حديثة، عن أن ثلاثة أرباع البالغين فى الولايات المتحدة يؤيدون رفع سن التدخين القانونى لـ21.

وفى حين كان الدعم لمثل هذا القانون الأقوى بين كبار السن وأولئك الذين لم يدخنوا قط، لكن كانت المفاجأة أن 70% من المدخنين يؤيدون أيضًا هذا المفهوم.

وقال الباحثون إنه كان هناك 11٪ فقط من البالغين عارضوا بشدة هذه السياسة، فى حين أن 14% يعارضون إلى حد ما، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC".

وأوضح براين كينج، نائب مدير ترجمة البحوث فى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، بقسم التدخين والصحة، أن ثلاثة أرباع البالغين فى الولايات المتحدة يؤيدون رفع سن التدخين القانونى لـ21، حيث إن رفع الحد الأدنى لسن بيع منتجات التبغ إلى 21 يأتى بالنفع على صحة الأمريكيين فى عدة طرق.

وأظهرت الأبحاث أن قيود سن البيع تحد من تعاطى التبغ وذلك بين الشباب، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".
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