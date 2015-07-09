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"القومى للمرأة": أفلام الأعياد تنشر التحرش.. والتليفزيون أصبح معلما للفساد

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"القومى للمرأة": أفلام الأعياد تنشر التحرش.. والتليفزيون أصبح معلما للفساد "القومى للمرأة": أفلام الأعياد تنشر التحرش.. والتليفزيون أصبح معلما للفساد
قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن ظاهرة التحرش انخفضت عن العام الماضى، مؤكدة أن نسبة ارتفاع معدلات التحرش لها صلة وثيقة بالأفلام الهابطة التى تنتشر خلال الأعياد.

وتابعت التلاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلة: "محدش يقولى إن ده حرية تعبير الأفلام دى بتضيع تعبنا اللى بنقعد سنين نبنيه، وأنا بقالى أربع سنين بطالب بفرض رقابة على الأفلام ومحدش بيسمعنا، وكل ما أكلم مسئول يقولى مش من اختصاصى".

وأكدت: "التليفزيون أصبح معلمًا للفساد والبلطجة فى كل بيت ومصدرًا لبث سموم العنف والألفاظ البذيئة فى الأجيال القادمة ولابد من موقف رسمى تجاه هذه الأعمال الهابطة".
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>- ميرفت التلاوى تطالب الوطن العربى بالتكاتف لمواجهة الإرهاب

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