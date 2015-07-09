الداخلية: دعم محطة سكة حديد أسيوط بترولى لنقل الحالات الحرجة والمرضى

قررت وزارة الداخلية دعم محطة سكك حديد أسيوط بـ"ترولى" للصعود والنزول ولنقل تلك الحالات الحرجة من المرضى المسافرين المترددين من داخل المحطة إلى المستشفيات بمحافظة أسيوط، والتى لا تسمح حالاتهم بالتحرك بالكراسى المتحركة، وذلك تحت إشراف الخدمات الشرطية المتواجدة بالمحطة.

وأكد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أن هذه الخدمة تأتى للارتقاء بالأداء الأمنى وحسن معاملة جمهور الركاب ومراعاة حقوق الإنسان خاصة الحالات الحرجة من كبار السن والمرضى، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس مدى التعاون بين الخدمات الأمنية وجمهور الركاب من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.