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بالصور.. شباب الإخوان يرفعون شعارات رابعة فى دورة رمضانية بالغربية

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شهد مركز شباب كفر العزيزية التابع لإدارة الشباب والرياضة بسمنود رفع عدد من شباب جماعة الإخوان الإرهابية المشاركين فى الدورة الرمضانية شعار رابعة قبل بدء إحدى المباريات وارتداء تى شرتات صفراء اللون كُتب عليها "كلنا خالد درويش" تضامنا مع القيادى الإخوانى المحبوس فى إحدى القضايا.

كما اصطفوا والتقطوا صور سيلفى وهم رافعين "شعار رابعة فيما رفض المشجعون ما فعله شباب الإخوان مستنكرين رفع أى شعارات سياسية فى دورة كرة قدم.

شباب الإخوان يرتدون تى شرتات عليها تضامنا مع خالد درويش -اليوم السابع -7 -2015
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شباب الإخوان يرتدون تى شرتات عليها تضامنا مع خالد درويش

شباب الإخوان يشاركون فى دورة كرة قدم -اليوم السابع -7 -2015
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شباب الإخوان يشاركون فى دورة كرة قدم

سيلفى لشباب الإخوان يرفعون شعارات رابعة -اليوم السابع -7 -2015
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سيلفى لشباب الإخوان يرفعون شعارات رابعة


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