بالصور.. محافظ دمياط: الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من المدينة الجديدة للأثاث

أكد الدكتور محمد إسماعيل طه محافظ دمياط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بسرعة الانتهاء من مدينة دمياط الجديدة للأثاث لتكون أكبر صرح على مستوى العالم فى صناعة الأثاث والمشروعات الصغيرة، مضيفا أنه عرض على الرئيس التصميم المبدئى للمدينة، وطالبه الرئيس بالتعاون مع الوزراء المعنين للانتهاء من التصميم النهائى فى أسرع وقت، رافضا الإعلان عن الميعاد النهائى الذى حدده الرئيس.

وأضاف طه، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش افتتاح معرض المنتجات اليدوية الدائم بفرع عمر أفندى بمنطقة المهندسين، مساء اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين، أنه بحث مع وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، سبل تسويق مشروعات المدينة لدول إيطاليا وألمانيا والصين، باعتبارها كبرى الدول الصناعية فى العالم للاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال، وتسويق مشروعات المدينة.

وأشار طه، إلى أن المحافظة تشارك بمعرض المنتجات اليدوية من خلال 60 ورشة يعمل بها نحو 250 صانعا وحرفيا، لافتا إلى أن المحافظة تبحث سبل تعميم التجربة لإقامة معارض غير تقليدية لتسويق منتجات المحافظة.



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