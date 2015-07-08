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خالد عبد العزيز ومحافظ الجيزة يفتتحان مركز شباب "أرض اللواء"

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خالد عبد العزيز ومحافظ الجيزة يفتتحان مركز شباب "أرض اللواء" خالد عبد العزيز ومحافظ الجيزة يفتتحان مركز شباب "أرض اللواء"
افتتح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العادلى، محافظ الجيزة، مساء اليوم مركز شباب أرض اللواء بعد انتهاء أعمال تطويره وتجديده، ضمن خطة المحافظة لتطوير مراكز الشباب وفتح ملاعب جديدة وتطوير اجمالى 207 مراكز شباب بالمحافظة .

وقال الدكتور خالد العادلى محافظ الجيزة، إن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة وتطوير ملعبين لكرة القدم بالنجيل الصناعى وتزويدهما بأعمدة الإنارة الكاشفة، علاوة على إنشاء ملعب أكريليك متعدد الأغراض، وصالة للأنشطة الرياضى، وإنشاء وتجهيز صالة لياقة بدنية ووحدتين لخلع الملابس و2 حديقة مخصصة للأطفال والعائلات، وصيانة مرافق المركز، وتطوير الأسوار الخارجية له.

وأضاف المحافظ، أن تكلفة الأعمال بلغت 5 ملايين جنيه و300 ألف، وبدأت العام الماضى، وتم إدراجها ضمن الموازنة المالية 2014 - 2015، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 100 مركز شباب بالجيزة .

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