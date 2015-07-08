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بالصور.. ارتفاع عدد مصابى انقلاب أتوبيس الغردقة لـ23 مصاباً وحالتى وفاة

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بالصور.. ارتفاع عدد مصابى انقلاب أتوبيس الغردقة لـ23 مصاباً وحالتى وفاة بالصور.. ارتفاع عدد مصابى انقلاب أتوبيس الغردقة لـ23 مصاباً وحالتى وفاة
قال الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إن عدد المصابين في الأتوبيس الذي تعرض للانقلاب شمال مدينة الغردقة عصر اليوم وصل 23 شخص بإصابات مختلفة، بينما ارتفع عدد المتوفين إلى اثنين.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الاسعاف بالبحر الأحمر إخطاراً بإنقلاب اتوبيس نقل عام لوحات معدنية رقم 152 نقل عام دمياط تابع لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة وذلك شمال مدينة الغردقة بالطريق الدائري الاوسط والذي كان في طريقه من مدينة الغردقة الي محافظة الاسماعيلية.

وأسفر الحادث حسبما صرحت غرفة عمليات الاسعاف ان المصابين وصلوا لـ23 مصاب، وارتفاع عدد الوفيات إلى إثنين بينهما رضيعه، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفي الغردقة العام والجونة التخصصى.

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>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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