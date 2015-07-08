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ضبط 2050 كيلو أسماك مدخنة منتهية الصلاحية بالمنيا

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ضبط 2050 كيلو أسماك مدخنة منتهية الصلاحية بالمنيا ضبط 2050 كيلو أسماك مدخنة منتهية الصلاحية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث من ضبط 2050 كيلو أسماك منتهية الصلاحية.

وتم ضبط علاء ر م المدير المسئول عن ثــلاجة حفــظ اللحـوم بحوزته 2050 كيلـو أسـماك مدخنـة (رنجـة) معبأة داخل 410 صناديق خشبية زنة الواحد 5 كيلو غير صالحـة للاستهلاك الآدمي.

تحــرر محضر رقـم 1517 جنح قسم المنـيا الجديدة لسـنة 2015.

كما تم ضبط محمود ا س صاحب المصنع، وحسني ا ح، المدير المسئول، وتم مصادرة " 875علبة لوكس، 375 علبة دووف، 155 فيري، 265 عبوة شامبو صن سلك، 4 كيلو بلاستيك شفاف يستخدم فى التغليف، 30 عبوة فارغة تستخدم للتعبئة".
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مصر 365

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