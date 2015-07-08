ضبط 2050 كيلو أسماك مدخنة منتهية الصلاحية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 2050 كيلو أسماك منتهية الصلاحية.

وتم ضبط علاء ر م المدير المسئول عن ثــلاجة حفــظ اللحـوم بحوزته 2050 كيلـو أسـماك مدخنـة (رنجـة) معبأة داخل 410 صناديق خشبية زنة الواحد 5 كيلو غير صالحـة للاستهلاك الآدمي.

تحــرر محضر رقـم 1517 جنح قسم المنـيا الجديدة لسـنة 2015.

كما تم ضبط محمود ا س صاحب المصنع، وحسني ا ح، المدير المسئول، وتم مصادرة " 875علبة لوكس، 375 علبة دووف، 155 فيري، 265 عبوة شامبو صن سلك، 4 كيلو بلاستيك شفاف يستخدم فى التغليف، 30 عبوة فارغة تستخدم للتعبئة".

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