ممثل الأمم المتحدة للمرأة: لدينا 18 مليون لاجئ بالبلدان العربية

قال محمد الناصرى، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن الهيئة تواجه تحديات كبيرة للتعرف إلى إحصائيات بأعداد اللاجئات المتضررات بالمناطق الأكثر سخونة وتشهد صراعات مسلحة بسوريا والعراق وليبيا، لافتا أن الهيئة حاولت التوصل إلى هذه المناطق لإنقاذ اللاجئات ولكن صعب الوصول إليهم.

وتابع ممثل هيئة الأمم المتحدة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن هناك من 17 إلى 18 مليون لاجئ بالبلدان العربية وهذه النسبة تمثل أكبر نسبة للاجئين فى العالم بالوطن العربى، وتأتى دولة فلسطين وسوريا والعراق من اكثر الدول التى يرتفع بها معدلات النازحين بالمنطقة.