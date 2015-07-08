محافظ الإسكندرية: تركيب كاميرات لرصد مخالفات إلقاء القمامة

قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بالتنسيق مع وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات بصدد تركيب كاميرات لرصد مخالفات إلقاء القمامة بالشوارع، حيث سيتم رصدهم وتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

وأضاف المحافظ في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المواطن لدية حقوق وواجبات ولابد ان نبتعد عن السلبية ونعمل بجد، مشيراً إلى أن الحل الأمثل لمشكلة القمامة هو الجمع من المنازل، وعمل نقاط لاستبدال القمامة بمنتجات مختلفة، وايضا تقسيم الشوارع جغرافيا إلي مربعات وهذا يتم تجربته بالفعل في أحياء معينة.

وأعلن أن المحافظة تدرس حالياً عروض عدد من الشركات لاعادة تدوير القمامة واستبدالها من المواطنين بمواد غذائية وهى شركات شبابية تأسست بأيدى شباب.