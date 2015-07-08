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سقوط عمود إنارة وسط شارع بقرية الحجز بالبلينا يعرض حياة المواطنين للخطر

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سقوط عمود إنارة وسط شارع بقرية الحجز بالبلينا يعرض حياة المواطنين للخطر سقوط عمود إنارة وسط شارع بقرية الحجز بالبلينا يعرض حياة المواطنين للخطر
سادت حالة من السخط بين أهالى قرية الحجز دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج عقب حدوث كسر وسقوط لأحد أعمدة الإنارة بوسط الشارع، وقيام الأهالى بتحميل العمود على سلم خشبى خشية حدوث كارثة .

وقد أشار الأهالى بالشارع بأن الواقعة حدثت فى تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم، وبالرغم من قيامهم بالاتصال بالمسئولين بالكهرباء ومجلس القرية إلا أنه لم يتحرك أحد حتى الآن.

وطالب الأهالى المسئولين بسوهاج بسرعة التحرك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين خوفا من تعرضهم لصعق التيار الكهربائى .
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