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طارق خضر: التدخل العسكري لحل الأزمة الإثيوبية "آخر الخيارات"

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طارق خضر: التدخل العسكري لحل الأزمة الإثيوبية "آخر الخيارات" طارق خضر: التدخل العسكري لحل الأزمة الإثيوبية "آخر الخيارات"
رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة: قواتنا المسلحة ستستخدم أسلوب التدرج في لغة القتال لردع الجانب الإثيوبي

كتب : ربيع ممدوح منذ 6 دقائق

قال اللواء طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي قال إن إعلان الحرب على بلاده، على خلفية أزمة سد النهضة، "أشبه بالجنون"، إن مصر لم تهدد حتى الآن بالخيار العسكري لحل الأزمة.

وأكد خضر، لـ"الوطن"، أن أزمة سد النهضة الإثيوبي تم معالجته بشكل خاطئ منذ بدايته، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، هي قمة هذه الأزمة، موضحا أن الأزمة بين البلدين وصلت إلى أعلى درجاتها.

وأضاف خضر "هناك سوء فهم من الجانب الإثيوبي، وتخوفها الدائم من التدخل العسكري المصري، وأن السبب في سوء الفهم هو كثرة الحديث في الأزمة من المختصين وغير المختصين".

وشدد خضر على أن التدخل العسكري يجب أن يكون آخر الحلول الممكنة، بعد نفاذ جميع التفاوضات والمحاولات السلمية لحل الأزمة، مضيفا "إذا اضطرت مصر إلى الخيار العسكري ستستخدم فيه القوات المسلحة تدرج لغة القتال، بحيث يكون خطوة بخطة تدريجيا وذلك لردع الجانب الإثيوبي وتوضيح مدى جدية الأمر لمصر وأن الأزمة ليست متعلقة برئيس أو حكومة أو جماعة وإنما يتعلق بأمن قومي مصري".

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