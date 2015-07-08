اليوم.. "الشباب والرياضة"بسوهاج تعلن نتائج الفائزين فى المسابقات خلال رمضان

قال أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية تعلن اليوم الأربعاء، نتيجة مسابقاتها التى أقيمت خلال شهر رمضان وهى( حفظ القرآن الكريم والتواشيح الدينية والابتهالات) والمسابقة الفنية وهى رسم اللوحات التى تعبر عن ثورة 30يونيو والمسابقة الثقافية عن تهذيب الصوم للإنسان والابتعاد عن الإدمان.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مختصين فى كل مجال من المسابقة قاموا بتقييم المسابقات ويسلمون الفائزين الأوائل من كل مجال وهى جوائز مالية قيمة تصل إلى 12ألف جنيه، مشيرا إلى أن الجوائز سوف توزع بالقاعة الكبرى بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.