ننشر أسماء وعناوين مساجد مسموح للدعوة السلفية الاعتكاف بها بالإسكندرية

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أمس عن تخصيص 15 مسجداً للدعوة السلفية للاعتكاف بها بعد تقديمهم طلبات للاعتكاف بـ59 مسجداً، بينما تمت المواقفة على 15 مسجدا فقط بجميع أنحاء الإسكندرية ماعدا منطقة وسط والجمرك.

ومن المساجد المسموح لاعتكاف الدعوة السلفية بها بالإسكندرية "الخلفاء الراشدين بأبو سليمان"، "المحمدى" بخورشيد، "الرياض" بوابة 8 العجمى، "أبو هريرة" المطار بمنطقة محرم بك، "خير الله" الهانوفيل بالعجمى، "التوحيد" الناصرية بالعامرية"، "محمد فريد" بنجر ، "طيبة" بالنهضة العامرية، "عباد الرحمن"، منطقة الساعة، "بدر" دربالة منطقة الرمل، "هدى الإسلام" حوض 10 منطقة الرمل، "عباد الرحمن" مينا البصل، "السلام" أبيس 2، "أبو بكر الصديق" المعمورة، "عباد الرحمن" خورشيد قبلى تابع لمحرم بك.