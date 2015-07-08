400 سلة مهملات جديدة على أعمدة الإنارة بشوارع السويس

قال شعبان حمدان مدير جهاز النظافة، إن هناك عدد 400 سلة مهملات مهداة من إحدى الشركات العاملة فى مجال الموانئ لتركيبها على أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية بالمحافظة.

ووجه اللواء العربى السروى، مدير جهاز النظافة، بالاستمرار فى رفع القمامة أكثر من مرة يوميا، مناشدا المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة بداية من الساعة السابعة مساء وحتى التاسعة مساء حتى يستطيع رجال جهاز النظافة من أداء عملهم فى جمع القمامة من الصناديق المنتشرة بالشوارع بالتوازى مع أعمال الكنس والنظافة التى تتم بشوارع السويس.