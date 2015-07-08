أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أوقاف الشرقية: تستقبل المعتكفين فى 402 مسجد

Google+ Print
أوقاف الشرقية: تستقبل المعتكفين فى 402 مسجد أوقاف الشرقية: تستقبل المعتكفين فى 402 مسجد
تبدأ اليوم مساجد محافظة الشرقية فى استقبال الراغبين فى الاعتكاف بالعشر الأواخر من شهر رمضان وذلك فى 402 مسجد .

وأكدت مديرية أوقاف الشرقية بإشراف الشيخ مجدى بدران، وكيل الوزارة، أنه تم وضع ضوابط لتنظيم الاعتكاف أهما أنه سيكون بالمسجد المحددة فقط، وتم استثناء الزوايا والمصليات، وشددت مديرية أوقاف الشرقية على ضرورة أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبا للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين.

وأكدت مديرية أوقاف الشرقية على انه تم اختيار المساجد بناء على أن يكون المكان مناسبا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، وذلك طبقا لتقرير مدير الإدارة التابع لها المسجد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365