أوقاف الشرقية: تستقبل المعتكفين فى 402 مسجد

تبدأ اليوم مساجد محافظة الشرقية فى استقبال الراغبين فى الاعتكاف بالعشر الأواخر من شهر رمضان وذلك فى 402 مسجد .

وأكدت مديرية أوقاف الشرقية بإشراف الشيخ مجدى بدران، وكيل الوزارة، أنه تم وضع ضوابط لتنظيم الاعتكاف أهما أنه سيكون بالمسجد المحددة فقط، وتم استثناء الزوايا والمصليات، وشددت مديرية أوقاف الشرقية على ضرورة أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبا للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين.

وأكدت مديرية أوقاف الشرقية على انه تم اختيار المساجد بناء على أن يكون المكان مناسبا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، وذلك طبقا لتقرير مدير الإدارة التابع لها المسجد.