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المهندس المختطف لـ"الوطن": لم أجد جنديا واحدا لإنقاذي وعدت بمفردي لقسم شرطة رأس سدر

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المهندس المختطف لـ"الوطن": لم أجد جنديا واحدا لإنقاذي وعدت بمفردي لقسم شرطة رأس سدر المهندس المختطف لـ"الوطن": لم أجد جنديا واحدا لإنقاذي وعدت بمفردي لقسم شرطة رأس سدر

كتب : محمد حسني منذ 13 دقيقة

صرح المهندس المختطف إيهاب طه أحد العاملين بالشركة العامة للبترول بمدينة رأس سدر، لـ"الوطن"، بأن مسلحين جردوه من متعلقاته الشخصية وإنزاله من سيارته بالقوة تحت تهديد الأسلحة الآلية، ثم ألقوه على الأرض وسط الصحراء قبل نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس.

وأضاف المهندس المُحرر، أن الخاطفين سرقوا سيارة الشركة ولاذوا بالفرار بها داخل الجبال الوعرة.

وأشار إلى أنه عاش ساعات رعب منذ اختطافه؛ حيث أنه فوجئ أثناء خروجه من مقر الشركة برأس سدر بثلاثة ملثمين مسلحين أخرجوه من السيارة وكبلوه، ثم ألقوه في صندوق السيارة من الخلف، وقاد أحدهم السيارة أما الآخرون فحرسوه.

وتابع المهندس المحرر، أنه أثناء سيرهم بالسيارة قاموا بتفتيشي وحصلوا على أموالي وتليفوني المحمول، وإلقائي بعد ذلك على الرمال قبل نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس بمسافة قصيرة ولاذوا بالفرار في عمق الصحراء، ولم أجد جندي شرطة واحد لإنقاذي مما كنت فيه وبعدها عدت بمفردي إلى قسم شرطة رأس سدر لتحرير محضر بالواقعة.

وأضاف أن هذه الواقعة تعد الثالثة بعد قيام مجهولين قبل ذلك بسرقة سيارة الشركة وتوجيه التهديدات الدائمة لنا، وأننا مازلنا مضربين عن العمل لحين توفير الحماية اللازمة للعاملين بالشركة.

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