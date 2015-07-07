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بالصور..شيوخ يصلون المغرب بالكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر بإفطار المحبة

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أدى عدد من المشايخ بمدينة نصر، إضافة إلى الشيخ مظهر شاهين خطيب جامع عمرو مكرم وعدد من الشخصيات العامة صلاة المغرب بساحة الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر خلال حفل الإفطار الرمضانى الذى نظمته الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر مساء اليوم، تحت شعار" إفطار المحبة".

وحضر حفل الإفطار الرمضانى، العديد من الشخصيات العامة والإسلامية، منهم الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، وهانى عزير أمين عام جمعية محبى السلام، والآب يوحنا قلته النائب البطريركى للكنيسة الكاثوليكية، وكمال الهلباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، والشيخ مظهر شاهين، والكاتب يوسف القعيد، وإيهاب رمزى، البرلمانى السابق، ووسيم السيسى عالم المصريات.
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>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

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