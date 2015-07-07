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السودان يعرب عن تطلعه لإجراء حوار جاد مع أمريكا فى إطار متكامل

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السودان يعرب عن تطلعه لإجراء حوار جاد مع أمريكا فى إطار متكامل السودان يعرب عن تطلعه لإجراء حوار جاد مع أمريكا فى إطار متكامل
أكد وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، تطلع بلاده لإجراء حوار جاد مع الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم على إطار فنى متكامل حول الملفات المعنية للوصول لفهم مشترك.

وأضاف غندور - لوكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء - "أن الحوار فى إطار المبعوث الذى يأتى فرضاً ليقدم روشتات لتنفيذها ثم يعود لبلاده أثبت فشله، وأن أبلغت ذلك صراحة للمسئولين الأمريكيين فى أطر وأزمنة مختلفة سواء كان فى السودان أو فى واشنطن"، معرباً عن أمله فى أن تتفهم الإدارة الأمريكية موقف بلاده فى هذا الشأن.

وأكد وزير خارجية السودان، أن بلاده دولة محورية ومهمة فى هذه المنطقة جغرافياً وبشرياً وسياسياً، ومن أكثر الدول أمناً فى المنطقة، ولها دور إقليمى فى المنطقتين العربية والأفريقية"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة دولة كبيرة لها نظرة للأمن والسلام فى العالم.

وأضاف غندور أن التعاون البناء بين الخرطوم وواشنطن مهم ومطلوب، معرباً عن أمله فى علاقات طبيعية بين البلدين من أجل الأمن والسلم فى المنطقة.

وقال غندور، "نأمل أن يأتى المبعوث الأمريكى فى إطار عمل فنى وسياسى متكامل، وهذا ما ننتظره من الجانب الأمريكى وإذا حدث يمكن أن نمضى فى آفاق الحوار".
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