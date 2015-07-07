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القبض على عاطلين بحوزتهما 4 كيلو بانجو قبل ترويجها فى بنى سويف

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القبض على عاطلين بحوزتهما 4 كيلو بانجو قبل ترويجها فى بنى سويف القبض على عاطلين بحوزتهما 4 كيلو بانجو قبل ترويجها فى بنى سويف
ألقت الأجهزة الأمنية ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء محمد أبو طالب، مدير الأمن، القبض على عاطلين بحوزتهما 4 كيلو بانجو.

تمكنت قوات من مركز شرطة الفشن، برئاسة العقيد عمرو العدل، مأمور المركز، من ضبط" محمد ق ط " 29 سنة عاطل مقيم الجمهود مركز الفشن وبحوزته (3) كجم من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/3739 إدارى مركز الفشن.

كما تمكنت مباحث مركز شرطة ناصر، برئاسة المقدم محمد الخولى، رئيس المباحث من ضبط "عمر أ ق" 25 سنة عاطل مقيمين أشمنت مركز ناصر، وبحوزته (1) كجم من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/2483 إدارى مركز ناصر.

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