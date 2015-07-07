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انتهاء المرحلة الأولى لمستشفى الجامعة الجديد ببنى سويف بتكلفة 19 مليون جنيه

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انتهاء المرحلة الأولى لمستشفى الجامعة الجديد ببنى سويف بتكلفة 19 مليون جنيه انتهاء المرحلة الأولى لمستشفى الجامعة الجديد ببنى سويف بتكلفة 19 مليون جنيه
أعلن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من بناء المستشفى الجامعى الجديد بشرق النيل بتكلفة 19 مليون جنيه، والتى تتمثل فى بناء ثلاث فواصل إنشائية من أصل سبعة فواصل للمستشفى ككل وهم المبنى الإدارى والمبنى التعليمى والعيادات، وجارٍ العمل حاليًا فى الفاصل السابع للمستشفى (مستشفى الطوارئ)، مشيرًا الى اعتماد مبلغ 25 مليون جنيه فى العام المالى الجديد لاستكمال المرحلة الثانية فى بناء المستشفى وهى مبنى العيادات الخارجية والعمليات والأشعة والإقامة.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان إعلامى، أن المستشفى الجديد يضم سبعة فواصل طبية متكاملة تشمل كل التخصصات الطبية ومستشفى للطوارئ والعديد من العيادات الخارجية، كما أن بها قسم تعليمى كامل لطلاب كلية الطب الذى أنشئ بهدف ربط الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملى للطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أن بناء المستشفى الجديد بشرق النيل سوف يكون على 17% من المساحة الكلية للمستشفى وهو ما يزيد على 7 آلاف متر مبانٍ طبقًا للموصفات العالمية لعملية بناء المستشفيات الحديثة، مشيرًا إلى أن مستشفى جامعة بنى سويف الجديد بشرق النيل يصل مجموع مساحتها أرضها إلى 45 ألف متر مربع.

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مصر 365