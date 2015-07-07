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محافظ السويس : رئيس الوزراء يتابع ملف شركة مصر إيران

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محافظ السويس : رئيس الوزراء يتابع ملف شركة مصر إيران محافظ السويس : رئيس الوزراء يتابع ملف شركة مصر إيران
أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس خلال اجتماع المجلس التنفيذى اليوم ان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يتابع بنفسه ملف شركة ايران للغزل والنسيج وكلف وزراء التخطيط والصناعة والقوى العاملة بحل المشكلة أسوة بما تم بشركة سمنود .

وكلف المحافظ محمد أيمن ربيع مدير عام القوي العاملة بالسويس بمتابعة صرف رواتب العاملين بالشركة من صندوق الكوارث بوزارة القوى العاملة.

كان مجلس ادارة مصر إيران للغزل والنسيج قد اصدر قرار منذ اسبوعين بمنح جميع العاملين بالشركة اجازة لحين حل الازمة الواقعة بين الشركة والتامينات الاجتماعية، حيث حجزت التامينات على حسابات الشركة فى البنوك، وهو ما نتج عنه تجميد اموال الشركة وعجز الادارة عن توفير الاقطان اللازمة للتشغيل

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مصر 365

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