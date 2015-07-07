وصول 608 أطنان معدات ومهمات إلى ميناء الأدبية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 782 سيارة و6 معدات ثقيلة قادمة من جدة، كما يستقبل ميناء السخنة سفينة الحاويات كوتا كاهاى قادمة من جدة.

وشهد ميناء الأدبية اليوم استقبال السفينة جولى بيرلا وعلى متنها 604 أطنان معدات ومهمات قادمة من مومباى، والسفينة شمس وعلى متنها 3550 طن بضائع عامة قادمة من العقبة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 1167 راكبا و203 سيارات و20 شاحنة والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 79 راكبا و109 شاحنات و48 سيارة، كما يغادر الميناء العبارة مسرة وعلى متنها 155 راكبا والعبارة القاهرة وعلى متنها 162 راكبا و12 سيارة و2 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 51 شاحنة .

كما شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 1013 راكبا و159 سيارة و1 تريلا والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 75 تريلا وغادر الميناء السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 37 شاحنة و 11 راكبا و العبارة أمانة وعلى متنها 161 راكبا و 3 سيارات و33 تريلا .

شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 654 راكبا و110 سيارات ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 22 راكبا و6 سيارات.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 463 راكبا و24 سيارة ملاكى و2 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 25 شاحنة و47 راكبا.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 415 راكبا و47 سيارة و2 تريلا و3 برادات والسفينة سينا وعلى متنها 46 راكبا و33 تريلا و1 براد، والسفينة بابل وعلى متنها 10 ركاب، كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 223 راكبا منهم 133 معتمرا و3 باصات عمرة و1 سيارة، والعبارة سينا وعلى متنها 8 برادات و 14 تريلا، والسفينة بابل وعلى متنها 10 ركاب.