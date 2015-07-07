بلطجية يعتدون على إمام مسجد فى ههيا بالشرقية

اعتدت مجموعة من البلطجية على عامل مسجد بالشرقية، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعى بالرأس للسيطرة على المسجد.

وقالت مديرية أوقاف الشرقية، فى بيان لها، إنه تم الاعتداء على موسى عبد النبى السيد عسكر عامل بمسجد "محمد عبد السلام" بقرية شرشيمة والتابع لإدارة أوقاف ههيا، وقد اعتدوا عليه بالضرب أثناء تواجده بعمله، زاعمين لأنفسهم أنهم أصحاب المسجد، وأحدثوا إصابات بالغة به.

وأضاف البيان أنه تم تكليف الشيخ سعد نصار، مدير الإدارة، تحت إشراف الشيخ مجدي بدران، وكيل الوزارة، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء الخارجين على القانون، فتم عمل محضر بمركز شرطة ههيا برقم (11646 لسنة 2015م).

وشددت إدارة أوقاف ههيا على ضرورة الإبلاغ الفورى عن أى مشاغبات أو مشاكل أو اعتداء من قِبل أى أحد أيا كان على بيوت الله تعالى أو على العاملين بها.