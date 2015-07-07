بلاغات ضد مسئولى الإدارة التعليمية بنقادة المنيا لعدم صرف مستحقات المعلمين

أكد عدد من معلمى مركز نقادة جنوب محافظة قنا، أنهم حرروا عدة بلاغات ضد "مدير إدارة نقادة التعليمية، ومسئول شئون العاملين بالإدارة، ورئيس الوحدة الحسابية للإدارة تتهمهم بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة للمعلمين محل الشكوى من محكمة القضاء الإدارى بقنا بأحقيتهم فى صرف حافز الإثابة 200% منذ شهر فبراير 2015 حتى تاريخه بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين، وكذلك قيمة بدل تذاكر السفر عن شهر يونيو 2015 ومخصصات الحد الأدنى لهؤلاء المعلمين.

ومن جانبه قال "أحد الشاكين" إنه حرر محضر رقم 10 أحوال بتاريخ 4/7/2015، ضد مسئولى الإدارة التعليمية بنقادة بشخصهم بعد أن اكتشفنا أنهم يصرفون كل المستحقات لأنفسهم وللعاملين بديوان الإدارة والقطاعات والأقسام التابعة لها وكذلك الموجهين فى الوقت الذى يخصمونها من العاملين بالمدارس.

وتابع قائلاً لدينا صورة من كتاب وزير التنمية المحلية رقم 6572 المؤرخ فى 30/12/2014 الوارد إلى السيد محافظ قنا بصفته واسمه ردا على استفساره بخصوص هذا الشأن بكتابة رقم 5944 المؤرخ 5/11/2014 والخاص بالجنح المباشرة والإنذارات المقامة من بعض المعلمين بمديرية قنا للتربية والتعليم لصدور أحكام قضائية لصالحهم من محكمة القضاء الإدارى بقنا، واستند فيه الوزير إلى المادة (رقم 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47) والتى تنص على أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن عليها.



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