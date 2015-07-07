الخميس..الاقصر تستضيف مؤتمرا للمصريين بالخارج لرفض العنف والإرهاب

تستضيف مدينة الأقصر الخميس المقبل، فعاليات المؤتمر الخاص للمصريين بالخارج، فى فندق الجولى فيل بالمحافظة، والذى يعقد لإعلان موقف المصريين بالخارج الرافض للعنف والإرهاب والداعم لتحركات الدولة لمواجهة الجماعات المتطرفة، بجانب بحث دور المصريين بالخارج فى التصدى للشائعات التى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية فى الدول الأوروبية والأجنبية، وسبل تفعيل دور المغتربين المصريين فى دعم القطاع السياحى بالبلاد، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر رئيس الوزراء إبراهيم محلب وعدد من وزراء مصر

ومن جانبه أكد عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين والمتحدث الرسمى لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر يأتى فى إطار الضرورة الملحة لجمع أبناء الوطن وقيادات الدولة المصرية لردع كافة الأفكار الطائفية والإرهابية التى تسيل دماء المصريين فى كل مكان بأرجاء مصر.

وقال اللواء عادل مهران السكرتير العام للأقصر، إن المحافظة استعدت لاستضافة المشاركين بالمؤتمر، من المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن الأقصر تأمل فى أن يساهم المؤتمر فى دعم جهود الدولة للخروج من الأزمة السياحية ، وتجاوز التراجع فى الأفواج السياحية الوافدة للبلاد.