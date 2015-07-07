عاطل فى القليوبية يحاول الانتحار لفشله فى الحصول على فرصة عمل

حاول عاطل بمحافظة القليوبية، الانتحار بتناول كمية كبيرة من الأقراص المنومة لكن أسرته اكتشفت الأمر واستطاعت إنقاذه.

وكان اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مستشفى ببنها، بوصول باسم ح ع 20 سنة، دون عمل مصابا بحالة إعياء شديدة والحالة العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه، وتم حجزه بالمستشفى للعلاج.

وبالانتقال وسؤال والده 60 سنة بالمعاش ومقيم بنفس الناحية، قرر بقيام نجله المصاب بتناول كمية من الأقراص المنومة محاولا الانتحار.

وأضاف أن ابنه حاول الانتحار منذ فترة عن طريق قيامه بقطع شرايين يده، وذلك لمروره بضائقة مالية وعدم حصوله على فرصة عمل.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10652 إدارى مركز طوخ لسنة 2015م، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.