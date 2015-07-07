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الاستفادة من كسر الخشب بتعليم كفر الشيخ فى تصنيع مقاعد وتخت

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الاستفادة من كسر الخشب بتعليم كفر الشيخ فى تصنيع مقاعد وتخت الاستفادة من كسر الخشب بتعليم كفر الشيخ فى تصنيع مقاعد وتخت
أكدت الدكتورة منى مصطفى، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أنها قررت الاستفادة من كسر الأخشاب وتدويرها وإعادة تصنيعها، وسيتم شراء ماكينة فرم كسر الأخشاب تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفرالشيخ، مضيفة أنها ستشكل لجنة للاطلاع على التجارب الناجحة فى دمياط والاستفادة منها.

جاء ذلك عقب عرض محمد السبكى، مدير إدارة قلين التعليمية، على وكيلة الوزارة إنجازات إدارته فى إعادة تدوير وتصنيع مئات المقاعد والتخت مساء أمس الاثنين بمكتبها بديوان عام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

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