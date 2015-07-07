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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يمنح عيدية 100 جنيه لـ60 من الأيتام

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قررالمهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفرالشيخ، مساء أمس الاثنين، منح عيدية 100 جنيه لـ60 من أيتام كفر الشيخ، تقديراً واهتماماً بهم ورعايتهم.

جاء ذلك خلال الحفل السنوى لإفطار الأيتام، الذى ينظمه مكتب شباب المستقبل وبرلمان الشباب تحت رعاية محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد واللواء احمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحث المحافظ المواطنين ورجال الأعمال على التبرع لصالح الأيتام، مؤكداً أن هذا حق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع نحو دور الأيتام.

محافظ كفر الشيخ يكرم طفلة يتيمة -اليوم السابع -7 -2015
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محافظ كفر الشيخ يكرم طفلة يتيمة

المحافظ يكرم طفلاً يتيمًا -اليوم السابع -7 -2015
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المحافظ يكرم طفلاً يتيمًا

المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد -اليوم السابع -7 -2015
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المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد

محافظ كفر الشيخ يكرم طفلة يتيمة أخرى -اليوم السابع -7 -2015
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محافظ كفر الشيخ يكرم طفلة يتيمة أخرى

جانب من حفل الإفطار -اليوم السابع -7 -2015
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جانب من حفل الإفطار


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