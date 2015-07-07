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مؤسسة صندوق الخير تتبرع بوحدتى غسيل كلوى لمستشفى العامرية العام

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مؤسسة صندوق الخير تتبرع بوحدتى غسيل كلوى لمستشفى العامرية العام مؤسسة صندوق الخير تتبرع بوحدتى غسيل كلوى لمستشفى العامرية العام
قال د.محمد على يوسف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صندوق الخير بالإسكندريه، إن المؤسسة تحرص على دعم ومساعدة البسطاء فى المناطق الفقيرة والعشوائية، خاصة فى شهر رمضان المبارك، حيث قدمت وحدتى غسيل كلوى بقيمة 166 ألف جنيه إلى وحدة غسيل الكلى بمستشفى العامرية العام المجانى.

وأشار إلى أن المؤسسة وزعت ألف كرتونة مواد غذائية فى مناطق أبو سليمان وعزبة عبد المنعم رياض، مستشفى العامرية العام، خاصة مرضى الفشل الكلوى، كما وزعت 350 كرتونة أخرى مقدمة من القوات البحرية إلى شعب العظيم فى وجود ممثلين عن القوات البحرية على أهالى الأطفال المرضى بمستشفى الشاطبى للأطفال ومنطقة كوبرى الناموس.

كما وزعت المؤسسة 1400 وجبة إفطار ساخنة حتى الآن فى عزبة المطار ومستشفى طلبة المدارس، ومنطقة القلعة وكوبرى الناموس، وستوزع المؤسسة الأسبوع المقبل 1100 طقم ملابس جديدة على الأطفال فى الملاجئ والمناطق العشوائية والفقيرة.

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مصر 365

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