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محافظ الشرقية: جدول زمنى لإنهاء مشروع إسكان الشباب بالقرين

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محافظ الشرقية: جدول زمنى لإنهاء مشروع إسكان الشباب بالقرين محافظ الشرقية: جدول زمنى لإنهاء مشروع إسكان الشباب بالقرين
شدد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، على وضع جدول زمنى للانتهاء من تنفيذ مشروع إسكان الشباب بمدين القرين لسرعة وتوزيعه على أهالى المدينة.

كان المحافظ قام بزيارة مفاجئة لمدينة القرين، حيث تفقد الموقعين الأول والثانى المخصصين لإقامة عدد 25 عمارة سكنية تضم 600 وحدة لأهالى مدينة القرين على مساحة 90 مترا للوحدة الواحدة، واطلع المحافظ على التصميمات الهندسية للتأكد من مراعاتها للتنفيذ.

وطلب المحافظ الاهتمام بإضفاء لمسة جمالية على الشوارع وأمام الوحدات السكنية الجديدة وعمل مساحة خضراء كمتنفس للمواطنين .

كما تفقد المحافظ أحد مخابز الخبز بالمدينة للاطمئنان على نظافته من الداخل والتأكد من مراعاة وزن الرغيف وجودته، وقال لن أسمح لأحد بالمتاجرة فى أقوات المواطنين وطالب مدير مديرية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتج، حرصا على الصحة.

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مصر 365

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